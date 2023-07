Unfall in Berlin-Mitte Reisebus überollt Bein von Radfahrerin und fährt weiter

Ein Reisebus hat in Mitte eine Radfahrerin touchiert, sie stürzte und der Bus überrollte ihr Bein. Die 24-Jährige war am Dienstag gegen 19.20 Uhr auf dem Radstreifen in der Heinrich-Heine-Straße Richtung Moritzplatz unterwegs. Zeugen sagten, dass der Bus teils auch auf dem Radweg fuhr. Nach dem Unfall auf Höhe der Annenstraße hielt der Fahrer nicht an. Die Frau kam zur Behandlung ins Krankenhaus. (Tsp)