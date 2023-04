Unfall in Berlin-Steglitz 53-Jähriger fährt auf E-Scooter Schlangenlinien und prallt gegen Baucontainer

Ein 53-jähriger E-Scooter-Fahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Steglitz am Kopf verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Anwohner am Mittwoch gegen 22.10 Uhr in der Forststraße beobachtet, wie der Mann zunächst mit einem Leihroller auf dem Gehweg in Schlangenlinien fuhr.

Anschließend habe der 53-Jährige die Kontrolle über den E-Scooter verloren, sei vom Gehweg abgekommen und gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Baucontainer geprallt. Der Mann habe eine blutende Wunde am Kopf erlitten und sei von dem Zeugen erstversorgt worden, teilte die Polizei weiter mit.

Der Verunfallte gab demnach an, einige alkoholische Getränke zu sich genommen zu haben. An den Aufprall konnte er sich laut Polizei nicht mehr erinnern. Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo ihm Blut abgenommen wurde. (Tsp)

