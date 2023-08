Abbiegeunfall in Berlin-Westend 67-jährige Radfahrerin von Auto angefahren und verletzt

Eine 67-jährige Radfahrerin ist in Berlin-Westend von einem Auto angefahren und am Kopf und Oberkörper verletzt worden.

Die Frau war am Freitagmittag auf der Alten Allee in Richtung Eichkampstraße unterwegs, als sie beim Rechtsabbiegen von einem Auto angefahren wurde, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Demnach stürzte die Frau zu Boden und kam verletzt in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll die 28-jährige Autofahrerin Vorfahrt gehabt haben. Die Ermittlungen dauern an.

(dpa)