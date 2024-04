Unfall in Oberschöneweide Auto und Straßenbahn stoßen zusammen – Mutter und Kind verletzt

Eine 41-jährige Autofahrerin ist in Oberschöneweide mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Die Frau erlitt Kopf-, Arm-, Bein- und Oberkörperverletzungen. Ihr neun Jahre alter Sohn, der ebenfalls im Auto saß, wurde am Rücken verletzt, wie die Polizei in Berlin am Samstag mitteilte. Beide kamen ins Krankenhaus.