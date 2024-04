Unfall in Prenzlauer Berg Fußgänger von Straßenbahn angefahren – schwer verletzt

In Berlin-Pankow ist ein Mann von einer Straßenbahn angefahren und dabei schwer verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge überquerte der 48-Jährige am frühen Dienstagmorgen von der Lilli-Henoch-Straße kommend an einem Fußgängerüberweg die Greifswalder Straße, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.