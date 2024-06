Unfall mit Lkw in Berlin-Mariendorf Fahrradfahrer verliert Teil seines Fingers

Nach einem Unfall mit einem Lkw hat ein Radfahrer in Berlin einen Teil eines Fingers verloren. Zu dem Zusammenstoß ist es laut Polizei am Dienstagmittag auf der Ullsteinstraße in Berlin-Mariendorf gekommen.

Der 36-jährige Radfahrer soll gegen 13.20 Uhr in Richtung Schätzelbergstraße am rechten Fahrbahnrand der Ullsteinstraße unterwegs gewesen sein. Als der Mann sich in den Fließverkehr habe einfädeln wollen, soll er mit einem Lkw zusammengestoßen sein. Dieser war auf der Ullsteinstraße in die gleiche Richtung unterwegs.

Die Person, die am Steuer des Lkw saß, soll nach Angaben der Polizei weitergefahren sein. Der Radfahrer stürzte. Durch den Zusammenstoß und den anschließenden Sturz wurde dem 36-Jährigen ein Teil eines Fingers abgetrennt. Er kam ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

(Tsp)