Tagesspiegel Plus Unfallflucht in Berlin-Spandau : Motorradfahrer fährt Fußgänger an und flüchtet – Mann wird notoperiert

Ein 20-jähriger Fußgänger ist am Donnerstagabend in Lichtenberg angefahren worden. Statt zu helfen, flüchtete der Unfallverursacher auf seinem Motorrad.