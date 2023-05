U+S-Bahn am Brandenburger Tor betroffen Herrenloser Koffer sorgt für Polizeieinsatz in Berlin

Ein herrenloser Koffer nahe des Brandenburger Tores in Berlin-Mitte hat am Montagabend die Polizei auf den Plan gerufen. Nach Angaben des Lagezentrums sperrten die Beamten den Bereich am Pariser Platz ab und untersuchten das Gepäckstück, das sich aber als harmlos erwies.

Laut Polizei enthielt es Kleidung. Während des etwa 45-minütigen Einsatzes hielten nach Angaben der S-Bahn die Züge der Linien S1, S2, S25 und S26 nicht am Bahnhof Brandenburger Tor und fuhren durch. Betroffen war demnach auch die U-Bahn-Linie 5. (dpa)