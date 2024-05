US-Fast-Food-Ketten Taco Bell und Krispy Kreme kommen nach Berlin

Die beiden großen US-amerikanischen Fast-Food-Kultmarken Taco Bell und Krispy Kreme kommen nach Deutschland. Wie das Magazin „Food-Service“ und „Business Insider“ berichten, sollen zunächst zehn Filialen in Berlin eröffnen.

Das bestätigte das Franchise-Unternehmen IS Holding (ISH), das auch die Fast-Food-Ketten KFC und Pizza Hut im Portfolio hat, den Magazinen.

Das auf mexikanische Küche spezialisierte Schnellrestaurant Taco Bell soll bereits im Juli oder August 2024 ihren ersten Standort in Berlin eröffnen, gefolgt von der Donut-Kette Krispy Kreme im Laufe des Jahres. Verhandlungen für geeignete Standorte sollen bereits laufen.

Nach den zehn geplanten Hauptstadt-Filialen sollen weitere in Frankfurt am Main entstehen. In fünf Jahren sollen es 100 bis 150 Taco-Bell-Restaurants in Deutschland sein. Filialen in anderen europäischen Ländern sollen folgen. Weltweit gibt es bereits mehr als 6000 Taco-Bell-Filialen und knapp 800 Krispy-Kreme-Geschäfte. (Tsp)