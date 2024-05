Vatertag ohne Sauf-Klischee Die besten Tipps für Christi Himmelfahrt in Berlin

Christi Himmelfahrt, Vatertag, Herrentag: Der 9. Mai hat viele Bedeutungen. Doch egal, worauf man beim Feiern den Fokus legen will, stehen in Berlin für alle verschiedene Angebote bereit. Hier gibt es eine kleine Auswahl, wie Berlinerinnen und Berliner den freien Tag verbringen können.

Konzerte

Wer klassische Musik mag, kann den Wiener Philharmonikern einen Besuch abstatten: Ab 20 Uhr tritt das Orchester unter dem Titel „Eine europäische Nacht“ in der Berliner Waldbühne auf. Überraschenderweise ist das Konzert noch nicht ausverkauft. Unter der Leitung von Dirigent Riccardo Muti spielt das Ensemble unter anderem die Ouvertüre zur Verdi-Oper „La forza del destino“, die „Ungarischen Tänze“ Nr. 1 und 4 von Johannes Brahms und Edvard Griegs „Morgenstimmung“.

Auf der Berliner Waldbühne wollen zum Vatertag zum ersten Mal die Wiener Philharmoniker auftreten. © imago images/BRIGANI-ART/Heinrich

Das Konzerthaus Berlin lädt ab 15:30 Uhr zur Orgelstunde. Der 1962 geborene Lübecker Organist Arvid Gast spielt dort verschiedene Stücke, nicht zuletzt von Johann Sebastian Bach, Akira Nishimura und Franz Liszt.

Über Christi Himmelfahrt, genauer gesagt vom 6. bis 12. Mai, findet das XJazz-Festival statt. Mit über 80 Künstlern und Acts gibt es alles, was das jazzige Musikerherz erfreut. Am Donnerstag selbst spielen ab 19 Uhr Anthony Hervey und Bill Frisell in der Emmaus-Kirche in Zehlendorf.

Europatag

In diesem Jahr fällt der Herrentag auf den 9. Mai: den Jahrestag der Schumann-Erklärung. 1950 stellte Robert Schumann seine Idee für eine neue politische Zusammenarbeit in Europa vor, die zukünftig den Frieden in Europa sichern sollte. Dieser Jahrestag wird in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf vielfältige Weise gefeiert.

In Berlin lädt beispielsweise der gemeinnützige Verein Stalinbauten e.V., der sich für den Erhalt der Bauten des sozialistischen Klassizismus entlang der ehemaligen Stalinallee einsetzt, zu einem gemeinsamen Alleespaziergang ein. Die Führung über die heutige Karl-Marx-Allee ist kostenlos und soll Einblicke in die historischen und politischen Gegebenheiten der DDR bieten.

Im Kunstgewerbemuseum in Berlin-Mitte zeigen das Netzwerk der Europäischen Kulturinstitute EUNIC Berlin und die „Berlin Design Week“ eine Ausstellung mit Werken von Künstlern und Künstlerinnen aus elf europäischen Ländern unter dem Titel „Next: Young European Design“. Mit dabei sind zum Beispiel Luxemburg, Slowenien, Ungarn und die Ukraine.

Familiengottesdienste

Gläubige Christen feiern am 9. Mai wohl eher nicht den Vatertag, sondern die Aufnahme Jesu Christi in den Himmel nach seiner Auferstehung. Entsprechend finden in den Berliner Kirchen zahlreiche Gottesdienste statt, die auch für Familien mit Kindern ein Programm bereithalten.

Der Berliner Dom beispielsweise lädt ab 10 Uhr zum Festgottesdienst. Mit Pferdekutsche und Musik vom Staats- und Domchor Berlin zieht die Prozession anschließend zur St. Marienkirche am Alexanderplatz. Dort sollen Luftballons in den Himmel gelassen werden, so wie Jesus Christus nach christlichem Glauben in den Himmel aufgestiegen ist.

Spaziergänge und Führungen

Wer Musik und Bewegung vereinen will, fühlt sich beim Fließtal-Wandel-Konzert wohl. Ab 13 Uhr geht es vom Gemeindegarten Bondickstraße in Reinickendorf entlang am Tegeler Fließ und dem Hermsdorfer See bis zum Pfarrgarten Lübars. Dazu gibt es Musik von Akkordeons, Querflöten und Alphörnern – und Kuchen.

Entlang der Mauer führt die Tour „Schicksale und Helden“. © imago/snapshot/K.M.Krause

Zu einer zweistündigen Stadtführung laden die „Adventure World Tours“ ein. Unter dem Titel „Mauer-Tour: Schicksale und Helden“ führen Guides ab 11 Uhr entlang der Berliner Mauer und erzählen dabei von den Menschen, die unmittelbar von der Teilung betroffen waren. Auseinandergerissene Familien, Fluchtversuche und am Ende schließlich die Wiedervereinigung: Auf dieser Tour soll die Geschichte der Berliner Mauer ebenso nacherzählt werden wie die Schicksale der Berliner und Berlinerinnen, die sie erlebt haben.

Public Viewing zum ESC

Am kommenden Samstag findet das Finale des Eurovision Song Contests statt. Bis dahin muss aber erstmal das zweite Halbfinale laufen – und das fällt in diesem Jahr auf den 9. Mai. Wer nicht allein vorm Fernseher sitzen möchte, kann sich im „Baergarten“ des „Revier Südost“ in der Schnellerstraße in Niederschöneweide mit anderen ESC-Fans treffen und gemeinsam mitfiebern. Los geht es ab 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Orte für das Public Viewing zum ESC-Halbfinale in Berlin haben wir hier zusammengetragen.