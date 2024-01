Verdacht auf politischen Hintergrund Bagger brennt auf Baustelle in Berlin

Ein Bagger hat in der Nacht auf Freitag auf einer Baustelle im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick gebrannt. Ein Zeuge bemerkte den brennenden Bagger an der Beermannstraße/Matthesstraße in Alt-Treptow und rief die Feuerwehr und Polizei, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, andere Gebäude oder Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Dabei wurde niemand verletzt. Da den Angaben zufolge eine „politische Tatmotivation“ nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt der für solche Taten zuständige Polizeiliche Staatschutz wegen des Verdachts auf Brandstiftung. (Tsp, dpa)