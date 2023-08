Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma Autofahrer fährt Rollerfahrer in Berlin-Moabit an

In Berlin-Moabit ist es am späten Montagabend zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr ein Autofahrer gegen 23.15 Uhr auf dem Friedrich-List-Ufer und wollte links in die Rahel-Hirsch-Straße abbiegen.

Dabei soll der 50-Jährige einen Rollerfahrer übersehen haben, der auf der Rahel-Hirsch-Straße in Richtung Elisabeth-Abegg-Straße fuhr. Wie die Polizei mitteilte, traf der Autofahrer den 19-Jährigen mit seinem Wagen, in Folge stürzte er und verletzte sich.

Wegen des Verdachts auf ein Schädel-Hirn-Trauma wurde der Rollerfahrer im Anschluss stationär im Krankenhaus aufgenommen. Der Autofahrer blieb unverletzt. (Tsp)