Verdacht der Brandstiftung Zwei Autos brennen in Berlin-Neukölln

In der Nacht von Montag auf Dienstag soll eine Anwohnerin der Jochen-Nüßler-Straße in Neukölln gegen zwei Uhr zwei brennende Autos bemerkt haben. Zuvor soll sie einen lauten Knall gehört haben. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt ein Brandkommissariat.

Ein Ford sei vollständig ausgebrannt, ein Renault erheblich beschädigt worden. Auch ein weiteres Auto, das hinter den brennenden Fahrzeugen stand, sei durch die Hitzeeinwirkung beschädigt worden. Verletzt wurde den Informationen zufolge niemand. (Tsp)

