Verkehrsunfall in Berlin-Pankow Neunjähriger Junge von Autofahrer angefahren

Am Dienstagnachmittag ist ein neunjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw in Berlin-Pankow verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 23-jähriger Autofahrer gegen 16.10 Uhr im Ortsteil Französisch Buchholz die Straße Am Kirschgarten entlanggefahren sein.

Als er nach rechts in die Schönhauser Straße abbiegen wollte, sei er mit dem Kind zusammengestoßen. Der Neunjährige sei laut Polizeiangaben nach links in die Straße Am Kirschgarten eingebogen. Er wurde am Kopf verletzt, musste vor Ort erstversorgt und anschließend stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der 23-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte leitet die weiteren Ermittlungen. (Tsp)

