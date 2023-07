Verkehrsunfall in Berlin-Prenzlauer Berg Fußgänger nach Aufprall auf Windschutzscheibe reanimiert

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Prenzlauer Berg wurde ein Fußgänger verletzt. Das teilte die Berliner Polizei am Montag mit.

Den Untersuchungen und Zeugenaussagen zufolge soll ein 51-jähriger Mann versucht haben, gegen 21 Uhr die Danziger Straße zu überqueren, obwohl die Fußgängerampel Rot zeigte. Er soll von der Mittelinsel gekommen sein. Ein 35-jähriger Autofahrer, der auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Prenzlauer Allee unterwegs war, konnte nicht rechtzeitig anhalten und stieß mit dem Fußgänger zusammen.

Durch die Kollision wurde der Fußgänger auf die Windschutzscheibe des Autos geschleudert. Er blieb bewusstlos auf dem rechten Fahrstreifen der Danziger Straße liegen. Der Autofahrer sowie eine Zeugin und ein Zeuge begannen sofort mit der Reanimation und leisteten Erste Hilfe, als der Fußgänger wieder bei Bewusstsein war. Rettungskräfte übernahmen später die medizinische Versorgung.

Der verletzte Mann wurde mit einer Kopfverletzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt, war jedoch deutlich mitgenommen von dem Vorfall. Das Unfallfahrzeug war wegen der beschädigten Frontscheibe nicht mehr fahrbereit. Er wurde am Straßenrand abgestellt, um später in eine Werkstatt gebracht zu werden. (Tsp)