Verkehrsunfall in Berlin-Steglitz Radfahrerin von abbiegendem Auto angefahren

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Steglitz ist eine 30-jährige Radfahrerin verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein 69-jähriger Autofahrer wollte demnach gegen 18:50 Uhr von der Birkbuschstraße links in die Erlenstraße abbiegen und fuhr dabei die Radfahrerin an, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war und Vorfahrt hatte.

Die Frau stürzte infolgedessen und erlitt Verletzungen am Kiefer. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Mann blieb unverletzt. (Tsp)