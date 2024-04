Verletzter soll rechtsextremer Partei angehören Durchsuchungen nach Überfall von Linksextremisten auf Gegner in Berlin

Nach einem Überfall von drei Mitgliedern der linksextremistischen Szene auf einen Rechtsextremisten in Berlin hat die Polizei Wohnungen der mutmaßlichen Täter durchsucht. Die Durchsuchungen richteten sich gegen zwei Männer im Alter von 31 und 32 Jahren, die am 18. April in der Nähe des Tatorts gefasst wurden. In den Wohnungen in Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln und Mitte fand die Polizei Beweismittel, wie sie am Freitag mitteilte. Der 32-jährige Mann wurde verhaftet und sollte einem Richter vorgeführt werden.