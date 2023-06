Verletzungen an Kopf und Bein Autofahrer fährt Rollstuhlfahrerin in Berlin-Steglitz an

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Steglitz ist am Freitagnachmittag eine Rollstuhlfahrerin schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonnabend mit.

Die 61-Jährige war laut Zeugenaussagen gegen 16 Uhr mit ihrem Rollstuhl aus Richtung Grunewaldstraße auf der Busspur der Schloßstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Wrangelstraße sei die Frau von dem Auto angefahren worden.

Der 60-jährige Fahrer des Wagens hatte die Wrangelstraße aus Richtung Rothenburgstraße kommend befahren und war nach rechts auf die Schloßstraße abgebogen.

Bei dem Zusammenstoß stürzte die Frau aus ihrem Rollstuhl und verletzte sich am Kopf und am Bein. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (Tsp)