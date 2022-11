Vermisster Berlin-Besucher aufgetaucht 49-Jähriger aus Oranienburg in Prenzlauer Berg gefunden

Der 49-jährige Berlin-Besucher, der seit Samstag, 19. November 2022, vermisst wurde, ist wieder da. Ein Passant in Prenzlauer Berg bemerkte am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr den für ihn verwirrt wirkenden Mann am U-Bahnhof Senefelder Platz. Er hatte zuvor in den Sozialen Medien eine Suchmeldung zu dem Fall gesehen.

Der Passant alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten übergaben den 49-Jährigen, der multiple Behinderungen hat, seinem Betreuer. Hinweise, dass der Oranienburger Opfer einer Straftat wurde, lagen der Polizei nicht vor.

