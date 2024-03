Vermüllte Straßen in Berlin Setzt die rosa Brille ab!

Ich gebe es zu. Meine Liebe zu Berlin grenzte lange Zeit an Verblendung. Ich habe sogar in dieser Kolumne geschrieben, dass ich das Chaos und gar die Versifftheit dieser Stadt liebe. Berlin, so himmelweit entfernt von den ordentlichen Städten Süddeutschlands und der Langeweile ihrer polierten Gehwege, ihrer mit der Nagelschere gestutzten Rasenflächen.