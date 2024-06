Verstorbener Putin-Gegner Gottesdienst in Berliner Marienkirche erinnert an Alexej Nawalny

Alexej Nawalny ist tot – aber seine Gedanken leben fort. Am Dienstag wäre der Putin-Gegner 48 Jahre alt geworden, hätte man ihn nicht getötet. Die Evangelische Kirche nahm dies zum Anlass eines Gedenkgottesdienstes in der Berliner Marienkirche, geleitet von Landesbischof Christian Stäblein. Einige hundert Menschen waren gekommen, um die Erinnerung an den Menschenrechtler zu teilen, der am 16. Februar in einem Straflager in der Arktis gestorben war.

Nawalnys Frau Julia Nawalnaya nahm selbst teil und richtete zum Abschluss ein kurzes Grußwort auf Russisch an die Zuhörer. Für die orthodoxe Kirche sprach der Priester Andrej Kordochkin, der als Kritiker des Ukraine-Kriegs eine Pfarrstelle in Madrid aufgeben musste und seitdem in Berlin lebt. Er hatte bereits nach dem Tod Nawalnys einen weltweit beachteten Online-Gottesdienst gehalten. Er blieb in seiner auf Russisch gehaltenen Ansprache im theologischen Rahmen, sprach über die Überwindung des Todes im Namen Christi.

Bischof Stäblein sagte in seiner Predigt, Nawalny habe viele seiner nur 47 Lebensjahre auf der Suche nach Freiheit und Gerechtigkeit verbracht, ständig bedroht von Haft, Folter und Vergiftung: „Er lebte und kämpfte für uns mit alle seinem Mut.“ Vor allem die innere Freiheit sei ihm wichtig gewesen, wie er sie in seinen Reden vor Gericht zum Ausdruck gebracht habe.

In Sätzen wie „Früher oder später werden Menschen, die Wahrheit und Gerechtigkeit suchen, sie auch erhalten“ habe der erklärte Atheist plötzlich Glauben und Theologie durchscheinen lassen, sagte Stäblein weiter. Im Matthäus-Evangelium laute der Bezug „Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden“.

Der Geburtstag sei eine gute Gelegenheit, an das Leben Nawalnys zu erinnern, sagte der Bischof: „Wir versprechen, dass wir ihn nicht vergessen werden“. Denn Vergessen sei es, was sich die Verfolger und Machthaber wünschten, „sie wollen, dass wir vergessen, was und wer ihn in den Tod getrieben hat.“

An den Regimekritiker erinnerten im Gottesdienst auch zwei Journalisten. Sabine Adler vom Deutschlandfunk berichtete, wie es ihm gelungen war, in ganz Russland Aufbruchstimmung zu erzeugen und zu einem extrem gefährlichen Konkurrenten Putins aufzusteigen. Ein Leben als Dissident im Ausland habe er sich nie vorstellen können. Der Journalist Ilja Barabanow erinnerte an Nawalnys Humor und stets optimistische Grundhaltung, allen Gefahren und Anfeindungen zum Trotz.