In Berlin-Buch haben Polizeikräfte in der Nacht zu Sonntag eine illegale Party auf dem Gelände eines ehemaligen Krankenhauses aufgelöst. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Zeuge gegen 3.15 Uhr die Beamten verständigt und mitgeteilt, dass er mehrere Personen dabei beobachtet habe, wie diese den Zaun des Geländes in der Hobrechtsfelder Chaussee überstiegen.

Polizeikräfte stellten in den Kellerräumen des leerstehenden Gebäudetraktes mehrere hundert Personen fest, die dort bei lauter Musik feierten und forderten daraufhin weitere Polizeikräfte zur Unterstützung an. Noch vor Eintreffen der Unterstützungskräfte entfernten sich rund 150 Menschen vom Ort.

Mit Hilfe weiterer Kräfte wurden die Personalien der noch verbliebenen 157 Personen festgestellt und entsprechende Anzeigen gefertigt. Zudem schrieben die Polizeikräfte eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Die Maßnahmen dauerten bis in die Morgenstunden an.