Versuchtes Tötungsdelikt in Berlin-Mitte Frau von hinten gewürgt – Polizei sucht Zeugen

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Berlin-Mitte am 26. Januar bittet die Berliner Polizei Zeugen um Hinweise. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, kam es gegen 21 Uhr im Ortsteil Gesundbrunnen zu der Tat.

Kurz nach 21 Uhr folgte ein Unbekannter einer Frau demnach in den Hauseingang eines Wohnhauses in der Badstraße und würgte sie unvermittelt von hinten. Als ein Nachbar einschritt, habe der Unbekannte von der Frau abgelassen und sei geflohen, hieß es weiter.

Der Gesuchte soll zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein und zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jacke – vermutlich dunkelblau – mit aufgesetzter Kapuze getragen haben.

Die Polizei fragt:

Wer hat am Tatort oder in Tatortnähe zur Tatzeit Beobachtungen gemacht, die ggf. hilfreich sein könnten?

Wer kann Angaben machen, die zur Namhaftmachung des Gesuchten führen könnten?

Gibt es möglicherweise weitere Opfer ähnlicher Angriffe, die sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet haben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der 7. Mordkommission des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer (030) 4664-911777, per E-Mail, über die Internetwache der Polizei Berlin oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (Tsp)