Virtual Reality statt volle Fitnessstudios Zumba, Fitness oder Boxen – in Berlin gibt es eine neue Art zu trainieren

Ducken, von links boxen und dann schnell springen – wer sich bei den Worten an die unliebsamen Neujahrsvorsätze bezüglich der eigenen Fitness erinnert fühlt, sollte jetzt aufhorchen. Denn in Berlin gilt noch für einige Tage: Sport und Spaß werden verbunden, und zwar in der Virtual Reality. Der Konzerngigant Meta (u.a. Facebook, Instagram, Whatsapp) und das Sportlabel Puma haben sich für eine Kooperation zusammengetan. Interessierte können noch bis Anfang Februar das virtuelle Gym ausprobieren.