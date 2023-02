Vitrine eingeschlagen Unbekannter überfällt Waffengeschäft in Berlin und erbeutet Schreckschusspistolen

Ein Mann hat am Mittwoch Schreckschusswaffen aus einem Waffenladen in Wedding erbeutet. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte, gelang ihm unerkannt die Flucht.

Nach Aussagen mehrerer Zeug:innen habe der Unbekannte gegen 13 Uhr das Geschäft in der Müllerstraße betreten und sich zunächst einige in Vitrinen verschlossene Ausstellungsstücke angesehen. Plötzlich habe er dann eine der Glasscheiben eingeschlagen, dahinter platzierte Schreckschusswaffen gegriffen und sei in Richtung Ausgang gerannt.

Ein Mitarbeiter des Geschäfts habe noch versucht, den Mann aufzuhalten, teilte die Polizei weiter mit. Der Unbekannte soll dem 61-Jährigen daraufhin gegen den Oberkörper getreten haben und schließlich entkommen sein.

Eine Nahbereichsabsuche durch die Polizei sei erfolglos geblieben, hieß es weiter. Die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls dauern an. (Tsp)

