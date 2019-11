Auf einem Weihnachtsmarkt in Lichtenberg ist am Samstagabend ein Mann tödlich verunglückt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr dem Tagesspiegel sagte, wurde ein Mitarbeiter der Achterbahn von einem der Wagen des Fahrgeschäfts überrollt und eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten ihn demnach befreien. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Der Mann starb noch am Unfallort.

Der Notruf war nach Feuerwehr-Angaben um 19.14 Uhr eingegangen. 26 Einsatzkräfte rückten zu dem Markt am Ikea-Möbelhaus in Lichtenberg aus. Zwei Erwachsene und zwei Kinder, die in dem Achterbahn-Wagen saßen, mussten von Notfallseelsorgern psychologisch betreut werden. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden, niemand musste ins Krankenhaus gebracht werden, sagte der Feuerwehrsprecher.

Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst völlig unklar. Während die Feuerwehr ihren Einsatz gegen 22 Uhr beenden konnte, dauerten die Ermittlungen der Kriminalpolizei weiter an. „Derzeit gehen wir nicht von einer Straftat aus“, teilte die Polizei allerdings am Abend mit.

Der Weihnachtsmarkt an der Landsberger Allee geht dem Portal „Weihnachten in Berlin“ zufolge auf den ältesten seiner Art mit Rummel im Osten Berlins zurück. Erst seit einigen Jahren findet er auf dem 20.000 Quadratmeter großen Gelände bei Ikea, dem Globus-Baumarkt und dem Möbelhaus Höffner statt. Der Markt ist besonders von Fahrgeschäften geprägt. Er war am Freitag eröffnet worden und soll noch bis zum 29. Dezember andauern.

Erst Ende September hatte sich auf dem „Potsdamer Oktoberfest“ ein Unfall ereignet, bei dem eine Mitarbeiterin eines Fahrgeschäfts zu Tode kam. Sie war von einem Karussell gestürzt, als dieses anfuhr. (Tsp)