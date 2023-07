Von Apache207 bis Badmómzjay Wie der Berliner Produzent Jumpa den Sound einer ganzen Generation prägt

Lennard Oestmann sitzt in einem dunklen, kompakten Studio in einem Kreuzberger Hinterhof. Hinter ihm stehen braune Synthesizer, ein Midi-Keyboard und Lautsprecherboxen. Dabei beginne die Magie, so sagt er, meistens an seinem Laptop – denn Oestmann ist viel unterwegs. Wenn er das Studio nach dem Interview verlässt, hat er nur wenige Stunden Zeit, sich auf seine nächsten Reisen vorzubereiten: Stockholm, Istanbul und Ibiza. Kürzlich erst verbrachte er mehrere Tage auf Santorini, wo er mit dem Rapper Apache207 an neuer Musik gearbeitet hat.