Von Autofahrer angefahren Mutter und dreijähriges Kind in Berlin-Mitte verletzt

Eine Frau und ihr dreijähriges Kind sind bei einem Unfall in Berlin-Mitte verletzt worden. Ein Autofahrer fuhr die beiden am Mittwochnachmittag mit seinem Wagen an, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 58-Jährige auf der Mollstraße und rammte die 26-Jährige und ihr Kind, als sie die Kreuzung mit der Otto-Braun-Straße überquerten.

Durch den Zusammenstoß wurde die Frau am Kopf verletzt. Das Kind erlitt ein Schleudertrauma und Verletzungen unter anderem an einem Arm und Bein. Beide kamen in ein Krankenhaus. Die Unfallursache war zunächst unklar und Gegenstand der Ermittlungen. (dpa)