Von der Straße abgekommen 50-Jähriger stirbt bei Autounfall in Berlin-Köpenick

Ein 50-Jähriger ist am Sonntagabend bei einem Autounfall in Berlin-Köpenick gestorben. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Aus bisher ungeklärten Gründen ist der Autofahrer mit seinem Wagen gegen einen Baum am Adlergestell geprallt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Reanimationsmaßnahmen seien nach einer Weile eingestellt worden.

Der Mann starb nach Polizeiangaben noch am Unfallort. (dpa)