Mit der Veröffentlichung eines Fotos aus einer Überwachungskamera bittet die Berliner Polizei um Mithilfe. Es geht um einen Vorfall, der sich im April in einer U-Bahn ereignet haben soll.

Nach den bisherigen Ermittlungen soll die auf dem Foto abgebildete Frau am Donnerstag, den 23. April 2020, gegen 22.40 Uhr am U-Bahnhof Hermannplatz durch eine Gruppe Jugendlicher beleidigt worden sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es soll zum Streit zwischen der Frau und den Jugendlichen gekommen sein. Nach Angaben eines Zeugen soll die unbekannte Frau aus der Gruppe heraus auch geschlagen worden sein. Die Geschädigte blieb unbekannt und wird gebeten, sich zu melden.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

Sie ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, hat blondes bis braunes, schulterlanges Haar, das sie damals offen trug. Sie war bekleidet mit einem schwarzen Top, schwarzen Shorts, schwarzer Strumpfhose und Turnschuhen.

Außerdem trug sie eine schwarze Hundeleine um den Hals und führte einen großen schwarzen Hund bei sich.

Die Polizei fragt:

Wer kennt die abgebildete Frau und kann Angaben zu ihrer Identität und ihrem Aufenthaltsort machen? Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Tathergang machen? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt der Abschnitt 51 in der Wedekindstraße 10 in 10243 Berlin- Friedrichshain unter der Telefonnummer (030) 4664-551700 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.