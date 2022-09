Von modernen Tamagotchis bis Performance In dieser Berliner Galerie präsentieren Künstler ihre unfertigen Werke

Ihrem Namen wird sie eigentlich nicht gerecht, denn die Galerie Weißer Elefant in der Auguststraße in Berlin-Mitte ist, anders als ein weißer Elefant in der Wildnis, nicht besonders auffällig. Doch ebenso leicht, wie man an ihr vorbeilaufen kann, kann man auch in den lichtdurchfluteten Innenhof im Scheunenviertel eintreten, das Gewusel der angrenzenden Kita passieren und zielsicher den Weg zu den Räumlichkeiten im ersten Stock finden.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden