Von Nürnberg nach Berlin Neues Lokal am Engelbecken

Was haben ein Nürnberger Burger-Lokal und ein neues vegan-vegetarisches Café in Berlin gemeinsam? Die Chefs. Einen bombensicheren Freundeskreis, der begeistert mit ins Business einstieg. Und die Überzeugung, dass nachhaltige Gastronomie machbar ist: offene Küche, kurze Lieferwege, Leaf-to-Root-Konzept, eine No-Waste-Strategie: kaum Abfall, nicht mal für die Biotonne. Im Berliner Café steht ein Kompostierer, der aus 75 Kilo Inhalt in 24 Stunden gute Erde macht – für die Restaurantbegrünung, für die Nachbarn.