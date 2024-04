Vor allem im Handel und Baugewerbe Fast ein Drittel mehr Unternehmensinsolvenzen in Berlin

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Berlin ist im vergangenen Jahr um fast ein Drittel gestiegen. 1647 entsprechende Verfahren wurden 2023 gegen Unternehmen in der Hauptstadt beantragt, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Das waren demnach 395 Fälle oder 31,5 Prozent mehr als im Jahr davor.