Vor den Augen ihres Sohnes Frau wird in Berlin von BVG-Bus überrollt und stirbt

Eine Frau ist am Freitagabend bei einem schweren Verkehrsunfall in Müggelheim im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick gestorben. Wie die „B.Z.“ berichtete, soll der Unfall sich gegen 19.50 Uhr ereignet haben. Die Berliner Polizei bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Todesfall.

Die Frau soll demnach in Begleitung ihres Sohnes auf der Odernheimer Straße in Richtung Alt-Müggelheim mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sein, als sie ins Schlingern geriet und stürzte. Ein BVG-Bus der Linie 169 soll in dem Moment an den beiden vorbeigefahren sein und die Radfahrerin getroffen haben.

Laut „B.Z.“-Informationen geriet sie mit dem Kopf unter die Räder des Fahrzeugs und war sofort tot, der Sohn musste den schrecklichen Unfall mit ansehen. Die Zeitung veröffentlichte Fotos der Unfallstelle, die ein unter dem Bus liegendes Fahrrad zeigen.

Auch ein Rettungshubschrauber soll am Freitagabend im Einsatz gewesen sein. Gegen Mitternacht soll das Opfer durch Einsatzkräfte abtransportiert worden sein. Die Ermittlungen am Unfallort blieben bis in die Nacht bestehen. (Tsp, dpa)