Vor den Wahlen im Nachbarland Warum interessieren sich die Berliner nicht für Polen?

Schon erstaunlich, wie ein Rinnsal Völker zu trennen vermag. Die deutsch-polnische Grenze in diesen Tagen erinnert mich an die deutsch-französische Grenze in meiner Kindheit. Ich bin in Straßburg aufgewachsen und erinnere mich gut an das Klima des Misstrauens, das damals noch herrschte. Die Boches waren bei uns nicht besonders beliebt. Sie weckten schlechte Erinnerungen.