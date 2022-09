Vor Wochen vermisst gemeldet Berliner tot im Wald bei Oranienburg aufgefunden

Ein 51-Jähriger wurde am Samstag tot in einem Waldstück bei Oranienburg aufgefunden, meldete die Polizei am Sonntag. Der Mann aus Prenzlauer Berg war seit dem 7. September vermisst worden, nachdem er seine Wohnung an der Schönhauser Allee am Vormittag verlassen hatte, heißt es weiter.

Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes liegen der Polizei zufolge nicht vor, die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.

Zur Startseite