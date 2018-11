Jahrelang liefen die Ermittlungen: Der mutmaßliche Betreiber des früheren Internet-Shops „Migrantenschreck“ steht seit Donnerstag vor dem Berliner Landgericht. Die Anklage gegen den 35-jährigen Mario R. lautet auf illegalen Waffenhandel. Von Ungarn aus soll er Waffen ausdrücklich damit beworben haben, dass diese "der Verteidigung gegen Asylbewerber dienten». In seinem Sortiment seien Lang-, Feuer-, Repetier-, Schreckschuss- und Schusswaffen gewesen. 193 Fälle werden in der Anklage aufgelistet.

Die Käufer kommen laut Anklage aus der ganzen Republik. Ein als «Migrantenschreck MS 60 professionell» bezeichnete Schusswaffe für 399 Euro oder eine Pistole «Antifaschreck» wurden angeboten. Waffen, mit denen sich Hartgummikugeln mit 80 und mehr Joule verschießen lassen. „Migrantenschreck“ bot auch ein Gewehr zum Preis von 749 Euro, das einer Kalaschnikow stark ähnelt. Oder eine kleine Pistole „für jede Frauenhandtasche“. Von Mai bis November 2016 soll der Online-Shop 110.000 Euro umgesetzt haben.

Waffen, die allesamt in Deutschland nicht zugelassen sind und verheerend wirken können. Die verbotenen Güter wurden den Ermittlungen zufolge in Pappkartons per Post von Ungarn aus – zur Umgehung von Zollkontrollen vermutlich auf dem Landweg - verschickt. An Kunden quer durch alle Bevölkerungsschichten. Unternehmer, Ärzte, Handwerker sind darunter, ein pensionierter Richter, ein Banker, ein Programmierer. Es sollen sich nach Medienberichten auch vier Lokalpolitiker der AfD über „Migrantenschreck“ bewaffnet haben.

Mario R. soll von Budapest aus als Waffenhändler agiert haben

Mario R. wurde im März 2018 in Budapest festgenommen. Von dort aus soll er als Waffenhändler agiert haben. Die Firma, die „Migrantenschreck“ betrieb, sei dort als Deutsch-Ungarische Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH eingetragen gewesen, so die Anklage. Mit einem Eigenkapital von etwa 10.000 Euro.

Es gab Strafanzeigen wegen Volksverhetzung, Verleumdung und Aufrufen zu Straftagen gegen den Mann, der gelernter Bankkaufmann ist. Er soll bis mindestens Sommer 2014 Mitglied der AfD in Erfurt gewesen sein. R. soll etwa 2015 für ein fremdenfeindliches Magazin gearbeitet haben.

Er wurde auch in Zusammenhang mit der Hetzseite „Anonymous.Kollektiv“ gebracht. Medienberichten zufolge soll an R. auch Geld von zwei der bekanntesten neurechten Verlagen geflossen sein. Mehrere Konten hätten die Ermittler entdeckt.

Ab Mai 2016 war R. Angaben zufolge nicht mehr in Erfurt gemeldet. Ende Juni 2018 wurde der mutmaßliche Rechtsextremist und Waffenhändler von Ungarn nach Deutschland ausgeliefert. Er befindet sich seitdem in Haft. Zu den Vorwürfen soll er bislang geschwiegen haben. Ein Verteidiger kündigte an, dass R. zu einem späteren Zeitpunkt vor Gericht eine Erklärung abgeben werde. Für den Prozess wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sind bislang fünf Verhandlungstage bis zum 18. Dezember terminiert.