Während der Vorstellung Zusammenstoß in der Luft – zwei Artisten im Berliner Friedrichstadtpalast verletzt

Während einer Vorstellung im Berliner Friedrichstadtpalast im Bezirk Mitte sind am Dienstagabend zwei Artisten am Lufttrapez zusammengestoßen und abgestürzt. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte dem Tagesspiegel am Mittwoch, der Notruf sei um 21.49 Uhr eingegangen.

Die beiden Akrobaten wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. Der Absturz in dem Haus in der Friedrichstraße sei aus großer Höhe erfolgt, hieß es.

Der Feuerwehrsprecher konnte keine genauen Angaben zur Höhe machen. Von einer großen Höhe sei ab mindestens zwei Metern die Rede. Eine Sprecherin des Friedrichstadtpalasts sagte dem Tagesspiegel, die beiden Artisten seien nach dem Zusammenstoß in der Luft im Sicherheitsnetz gelandet.

Die medizinische Versorgung sei, entsprechend dem Sicherheitsprotokoll, standardmäßig erfolgt, hieß es in einer Erklärung des Friedrichstadtpalasts. Währenddessen seien die Artisten die ganze Zeit bei Bewusstsein gewesen. Nach einer 25-minütigen Unterbrechung sei die Vorstellung fortgesetzt worden.

Es habe sich um die „Arise Grand Show“ gehandelt, hieß es. Die Bühnenshow erzählt die Geschichte des Fotografen Cameron, dessen Fotos zum Leben erwachen. Zahlreiche Prominente haben an der Produktion mitgewirkt, darunter der österreichische Sänger und Travestiekünstler Tom Neuwirth alias Conchita Wurst.

Laut der Erklärung des Friedrichstadtpalasts haben Ärzte „keine ernsthaften Verletzungen“ festgestellt. Ein Artist habe möglicherweise eine Prellung. Beide seien für weitere Untersuchungen nach wie vor im Krankenhaus. Der Unfallhergang solle heute genauer analysiert werden. (Tsp, dpa)

