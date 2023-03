Wand aufgestemmt, Drohne im Einsatz Feuerwehr befreit Mann in Berlin-Wedding aus Schornstein

Ein Mann ist in Berlin-Wedding in den Schornstein eines mehrstöckigen Hauses gestürzt und von der Berliner Feuerwehr gerettet worden.

Die Einsatzkräfte hätten im vierten Obergeschoss des Fünfgeschossers an der Maxstraße mit dem Bohrhammer eine Wand aufgestemmt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstagabend. Der Mann sei verletzt, von einer Notärztin untersucht und in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie er in den Schornstein gelangte, war noch unklar.

Die Feuerwehr sei gerufen worden, weil eine Person Hilferufe in dem Haus gehört habe, berichtete der Sprecher. „Wir dachten erst, es sei jemand in einer Wohnung verunglückt.“ Dann hätten die Einsatzkräfte im Dunkeln in den Schornstein hereingeleuchtet - und den Mann entdeckt.

In eine Wand in einer Wohnung sei dann ein großes Loch gestemmt worden. „Die Rettung selbst ging schnell“, so der Sprecher. Der Verunglückte sei voller Staub gewesen.

Der Feuerwehr-Einsatz habe rund eine Stunde gedauert. Auch Höhenrettungs-Experten waren angefordert worden und eine Drohne flog über das Haus.

Das Alter des Geretteten war noch nicht bekannt. (dpa)

Zur Startseite