Wartungsarbeiten Der Berliner Tiergartentunnel wird eine Woche lang nachts gesperrt

In der kommenden Woche wird der Tiergartentunnel in Berlin nachts gesperrt. Aufgrund seien erforderliche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, teilte die Verkehrsverwaltung am Donnerstag mit. Es sollen „die technischen Einrichtungen auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft“ werden.

In den Nächten von Montag, 26. Februar, bis Freitag, 1. März, werden jeweils in der Zeit von 21 bis 5 Uhr die Nord- und Süd-Fahrspuren von der Ein- und Ausfahrt Reichpietschufer bis Ein- und Ausfahrt Heidestraße voll gesperrt.

Die oberirdische Zufahrtsmöglichkeit zum Parkhaus Berlin Hauptbahnhof über die Clara-Jaschke-Straße bleibt erhalten, heißt es weiter. Die Verkehrsverwaltung rät, den Bereich während der Sperrzeit möglichst weiträumig zu umfahren. (Tsp)