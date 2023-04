Was hat dich bloß so Ruinart? Ein Abend im Berliner Champagner- und Promirausch

Als „Sex and the City” nach Deutschland kam, war ich zwölf. Alle wollten plötzlich wie Carrie Bradshaw werden. Ich auch. Mein Dilemma: Inzwischen kennt jeder den Zauber eines Dior-Kleids oder die Notwendigkeit, sein Geld anzulegen, wo man es sieht – im Kleiderschrank. Bliebe also noch, die Carrie Bradshaw des Kulturbetriebs zu werden. Die Chancen dazu stehen: okay. Immerhin wohnen sie alle hier in Berlin. Die Schauspielerinnen, die Musikerinnen, die Influencerinnen.