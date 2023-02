Was wird aus Berlins Filmfest? Liebling, wir haben die Berlinale geschrumpft!

Digga, ich hab noch nie ein so volles Kino gesehen! So wie es der Mund eines jungen Mädchens in den Saal ruft, so staunen auch die eigenen Augen. Mit der Berlinale hat sich das Kino selbst den roten Teppich ausgerollt – und ist trotz vieler Tücken und eines neuen Ticketverkaufs ohne die traditionsreiche Schlange nicht drüber gestolpert. Fast 300.000 digitale Eintrittskarten für mehr als 200 Filme in zehn Tagen wurden abgesetzt. Gemeinsam lachen und weinen in einem dunklen Saal, in dem man ferne Welten und nahe Gefühlswelten entdecken kann – wo kann man das sonst? Und das Wetter war dafür genau richtig: schlecht.

