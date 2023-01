Wechselhaftes Wochenende Wolken, Wind und vereinzelter Regen in Berlin und Brandenburg

Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen am Wochenende mit wechselhaftem Wetter und Windböen rechnen. Dabei tritt gebietsweise Regen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Demnach startet der Tag zunächst bewölkt und regnerisch. Gegen Mittag klart es dann ein wenig auf und es wird zeitweise heiter.

Gegen Nachmittag und Abend verdichten sich erneut die Wolken und es kommt zu lokalen Schauern und Windböen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen neun und zwölf Grad. In der Nacht bleibt es bewölkt und es regnet gebietsweise, erst gegen Samstagmorgen klingt der Regen dann ab. Dabei kühlt es auf Tiefstwerte zwischen fünf und sieben Grad runter.

Der Samstag beginnt ebenfalls wolkig, im Süden Berlins werden heitere Abschnitte erwartet. Im weiteren Tagesverlauf ziehen dichte Wolken zusammen und es regnet vor allem im Westen Brandenburgs. Gegen Abend treten auch Windböen auf – bei Höchstwerten zwischen acht und zehn Grad. In der Nacht auf Sonntag bleibt es wechselhaft, dabei lässt der Regen etwas nach. Die Temperaturen liegen zwischen fünf und sieben Grad.

Am Sonntag wird es laut Vorhersage weiterhin stark bewölkt. Vorübergehend sollen auch heitere Abschnitte auftreten. Über den Tag bleibt es weitestgehend trocken – nur im Süden und Osten Brandburgs ziehen kurze Schauer auf. Windböen sorgen für einen frischen Südwestwind, zum Teil treten laut DWD stürmische Böen auf. Die Höchstwerte am Tag liegen zwischen acht und zehn Grad. In der Nacht gibt es örtliche Regenschauer und einige Wolken - dabei kühlt es auf frische drei Grad ab. (dpa)

