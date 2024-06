Weckruf nach den Wahlen Wie Berliner Unternehmen gegen Rechtspopulismus Stellung beziehen sollten

Europa hat gewählt – und das Ergebnis sollte ein Weckruf für uns alle sein. Die antieuropäischen, rechtspopulistischen Parteien zwischen Nordsee und Mittelmeer konnten deutliche Zugewinne verzeichnen, die AfD erzielt in Deutschland fast 16 Prozent. In Ostdeutschland sind die Rechtspopulisten mit mehr als 27 Prozent der Stimmen mit Abstand stärkste Kraft. So auch in Brandenburg, wo im September der Landtag neu gewählt wird.