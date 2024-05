Weg von den Absurditäten Das Berliner Areal am Bogensee verdient eine ernsthafte Diskussion

Es ist ein Beispiel für Berliner Schluffi-Politik: Jahrelang gammelte das geschichtlich spannende Gebäude-Ensemble am Bogensee vor sich hin. Die frühere Hochschule der Freien Deutschen Jugend (der DDR) und das Sommerhaus des Nazi-Propagandaministers Joseph Goebbels, beides Berliner Eigentum, wurden mit Hunderttausenden Euro jährlich instandgehalten. Von Abrissplänen war halblaut die Rede. Das war alles.

Dann brachten zwei Brandenburger Politiker eine Diskussion über eine neue Gebäudenutzung in Gang. Der Barnimer Landrat Daniel Kurth und der Wandlitzer Bürgermeister Oliver Borchert forderten im März ein Moratorium möglicher Abriss-Pläne. Ihr guter Grund: Kein Politiker, kein Investor würde auch nur einen Euro für Gutachten oder Studien zum Ensemble ausgeben, wenn dieses demnächst die Abrissbirne zu spüren bekommen soll.

Daraufhin kamen die Berliner mit der Idee, das Gelände der Bundespolizei zu überlassen. Was für eine absurde Idee: Kann man sich im Ernst vorstellen, dass Bundespolizisten in und an kulturhistorisch bedeutsamen Gebäuden für Einsätze trainieren – am besten Häuserkampf in der Goebbels-Villa? Immerhin: nach ein paar Jahren wäre alles so nachhaltig demoliert, dass man alles schleifen kann.

Dabei kommt ein Abriss nicht infrage. Das Ensemble ist denkmalgeschützt. Landrat Kurth müsste einen Abriss genehmigen: „Ohne meine Unterschrift ist ein Abriss nicht möglich“, sagte er im März. Und Berlin? Finanzsenator Stefan Evers (CDU) sagte am Donnerstag im Abgeordnetenhaus, dass das Land das Areal notfalls auch verschenken würde.

Absurde Idee

Über Ideen vom Kaliber Bundespolizei kann man nicht diskutieren, so kommt man nicht weiter. Dabei kommt ein interessanter Vorschlag zur Nutzung der Gebäude, die ganze fünfzehn Kilometer nördlich der Berliner Stadtgrenze liegen, aus Berlin. Der Stadtplaner Andreas Barz schlägt vor, die FDJ-Hochschule als das zu nutzen, was sie war: ein Campus. Nutzer könnten seiner Meinung nach die Berliner Universitäten sein – oder die Hochschulen Berlins und Brandenburgs im Verbund.

Ohne meine Unterschrift ist ein Abriss nicht möglich. Daniel Kurth, Landrat von Barnim

Man braucht etwas Fantasie, um sich darauf einzulassen. Aber Barz hat gute Argumente in Serie. Eins der stärksten ist ausgerechnet die offenbar nicht zu lösende Berliner Wohnungsproblematik. Mittlerweile, sagt Barz im Gespräch, seien internationale Forscher nicht mehr für einen Aufenthalt in Berlin und ein paar Gastsemester zu gewinnen – weil sie keine Wohnung fänden. Zum FDJ-Campus gehören Wohngebäude. Und: Forscher würden Rückzugmöglichkeiten schätzen. Arbeitsräume wären verfügbar, genauso wie eine Mensa oder ein Restaurant.

Nah bei Berlin

Und die Erreichbarkeit? Barz sagt, man sei von Berlin in 20 Minuten mit der Regionalbahn in Bernau. In weniger als einer Stunde erreicht man Wandlitz per Bahn. Wenn die Heidekraut-Bahn den Betrieb wieder aufnehme, lasse sich gewiss ein Stop in Bogensee einrichten.

Das alles, sagt der Planer, sei nur sinnvoll, wenn zumindest die Berliner Universitäten das sogenannte Lektionsgebäude „bespielen“, sprich: dort Veranstaltungen anbieten. Dafür müssten alle Nutzer mal an einen Tisch. Zuversicht bezieht Barz aus seinen Erfahrungen mit dem Studentendorf Schlachtensee – auch das sollte mal abgerissen werden und wird heute international bewohnt.

Das Campus-Konzept entwickeln

Das Campus-Konzept lässt sich weiterdenken. Vielleicht bemüht mal ein Berliner Sozialdemokrat bundespolitische Kontakte und fragt, ob die Bundeswehr – Stichwort Zeitenwende – einen weiteren Hochschul-Standort braucht? Ist ein Ableger der Bundesakademie für Sicherheitspolitik sinnvoll in einer Zeit, in der Europa selbständig werden muss, was Verteidigungsfähigkeit und Kriegstauglichkeit anbelangt?

Dass die Goebbels-Villa daneben nicht einfach für Besucher freigegeben werden kann, liegt auf der Hand. Es wäre Geschichts-Porno – zu erahnen am medial beliebten Begriff für die Villa: Goebbels „Liebesnest“ –, hier dem NS-Wahnsinn Raum zu geben. Aber Goebbels war Propaganda-Minister. Was, fragt Barz, liege näher als hier Aufklärung etwa über die Fabrikation von Fake News zu organisieren.

Einer neuen Umfrage zufolge halten 22 Prozent der Jungwähler die AfD für wählbar. Eine Partei der Radikalen und Extremisten ohne jede Regierungserfahrung soll die unbestritten großen Probleme dieses Landes lösen? Aufklärung ist geboten.