Wegen des Unwetters in Berlin Miet-Floß kentert in Müggelheim – 13 Menschen aus Wasser gerettet

Das Unwetter, das am Freitagabend über den Südosten Berlins hinweggezogen ist, hat im Ortsteil Müggelheim ein gemietetes Floß zum Kentern gebracht. 13 Menschen fielen in die Spree-Oder-Wasserstraße.

Bezirke-Newsletter: Treptow-Köpenick Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Drei von ihnen kamen am Freitagabend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus, eine schwangere Frau wurde mit einem Hubschrauber in die Klinik gebracht, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte.

Nachdem das Floß gekentert war, retteten Wasserschutzpolizisten alle 13 Schiffbrüchigen mit einem Boot, wie es hieß. (dpa)