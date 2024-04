© imago/Future Image/Christoph Hardt via www.imago-images.de

Tagesspiegel Plus Wegen gerissener Oberleitung : ICE mit 400 Fahrgästen muss in Berlin evakuiert werden

Der Zug der Deutschen Bahn strandete am Dienstagnachmittag am Berliner S-Bahnhof Buch. Der ICE war von München in Richtung Ostseebad Binz unterwegs gewesen.