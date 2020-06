Arafat Abou-Chaker wurde auch im Berufungsprozess der Körperverletzung und Bedrohung schuldig gesprochen. Das Urteil allerdings fiel milder aus als in der ersten Instanz.

Der Berliner Clan-Chef schien wenig überrascht, als er das Urteil hörte: Eine Strafe von 14.850 Euro verhängte das Berliner Landgericht am Freitag gegen ihn. Der 44-Jährige habe sich der Körperverletzung sowie der Bedrohung schuldig gemacht, begründete der Vorsitzende Richter in dem Berufungsprozess.

In einer Auseinandersetzung im März 2018 in einem Geschäftshaus habe er einen Hausmeister geschlagen, ihm zwei Finger in die Augen gedrückt und einen Kopfstoß versetzt.

Damit hat das Landgericht die in der ersten Instanz verhängte Strafe geändert. Auf zehn Monate Haft auf Bewährung hatte das Amtsgericht Tiergarten im Januar 2019 entschieden. Gegen das Urteil hatte der Clan-Chef Berufung eingelegt. Seine Verteidiger hatten nun auf eine Verwarnung plädiert.

Nach einem Missverständnis sei es zu einem „wechselseitigen Imponier- und Fehlverhalten“ gekommen. Der Staatsanwalt hatte eine hohe Geldstrafe verlangt – 24.750 Euro (150 Tagessätze zu je 165 Euro).

Das Landgericht begründete weiter, dass eine Strafe von 90 Tagessätzen zu je 165 Euro angemessen sei. Arafat Abou-Chaker sei nicht vorbestraft. Es sei nicht zu erheblichen Verletzungen gekommen. Auch hätten sich beide Männer unmittelbar nach dem Vorfall die Hand gegeben. Allerdings habe sich Arafat Abou-Chaker „sehr aggressiv“ verhalten.

Der Clan-Chef, ein deutscher Staatsbürger aus einer arabischstämmigen Familie, ist nach seinen Angaben selbständiger Kaufmann – in Vermietung und Verpachtung mit einem Nettoeinkommen von etwa 5000 Euro derzeit. Zu den Vorwürfen schwieg der 44-Jährige. Einer seiner beiden Verteidiger deutete Revision an.