Wegen Personalmangel Berliner Bahnhofsmission am Zoo schränkt Öffnungszeiten ein

Die Bahnhofsmission am Zoologischen Garten in Berlin hat ihre Öffnungszeiten wegen Personalmangels eingeschränkt. Die Bahnhofsmission und das Hygienecenter haben aktuell von 8.00 bis 16.00 Uhr geöffnet, wie die Berliner Stadtmission am Freitag mitteilte. Am kommenden Wochenende bleiben beide Einrichtungen geschlossen.

Begründet wurde das mit einem saisonal bedingt hohen Krankenstand und unbesetzten Stellen wegen fehlender Fachkräfte. Bisher wurden Gäst:innen der Bahnhofsmission rund um die Uhr versorgt. Die Stadtmission arbeite daran, die Situation schnell zu ändern. Neue Beschäftigte im Team der Bahnhofsmission sollen im Januar anfangen. (dpa)

