Weil sie um Ruhe gebeten hatten Zwei Männer in Berliner S-Bahn von Jugendlichen geschlagen

Bei einem Streit um zu laute Musik in einer S-Bahn in Berlin sind ein Vater und sein Sohn verletzt worden. Vier Unbekannte sollen den 70-Jährigen und den 48-jährigen Sohn am Samstagabend am S-Bahnhof Mexikoplatz in Zehlendorf angegriffen haben, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Sie sollen die beiden mit Faustschlägen verletzt haben. Dann seien sie geflüchtet. Die Gruppe von Jugendlichen soll in der S-Bahn lautstark Musik gehört haben, wie die Bundespolizei mitteilte.

Daraufhin hätten die beiden Männer um Ruhe gebeten. Die Bundespolizei ermittelt den Angaben zufolge wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht nach Zeugen. (dpa)